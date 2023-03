Urteil Frauke Petry bekommt kein Geld von Spiegel-Journalistin

Beispielsweise störte sich Frauke Petry daran, dass Amann in ihrem Buch zwei Puzzle beschreibt, die auf Tonpapier aufklebt und gerahmt in Petrys Haus an der Wand hingen. Dieses Puzzle hätte Petrys Ex-Mann zusammengelegt, schreibt die Autorin Amann. Petry prangerte das als falsche Tatsachenbehauptung an, weil auch sie mitgepuzzelt habe und durch diese Beschreibung ein falsches Charakterbild als ungeduldige Person von ihr gezeichnet werde. So zumindest begründete Frauke Petrys jetziger Ehemann und Rechtsanwalt Marcus Pretzell bei der mündlichen Verhandlung Anfang März die Kritik an der entsprechenden Textpassage. Das Oberlandesgericht in Dresden überzeugte diese Argumentation jedoch nicht, die Äußerung darf entsprechend des Urteils wiederholt werden.