Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Ronald Bonß/Bonss

Kinderlähmung Polio-Viren im Dresdner Abwasser entdeckt

04. Dezember 2024, 20:13 Uhr

Bevor es die Impfung gab, war es nicht selten, dass Menschen in Deutschland an Polio starben. Mittlerweile gilt die Kinderlähmung als nahezu ausgerottet. Doch jetzt wurden die Viren im Abwasser mehrerer deutscher Städte nachgewiesen - auch in Dresden. Sachsens Gesundheitsministerium mahnt zur Ruhe, rät aber, den Impfausweis zu kontrollieren.