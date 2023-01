Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle mehrere teils artgeschützte Tiere in einem Transporter sichergestellt. Nach Angaben der Beamten waren unter anderem sechs Alpakas, zwei Stachelschweine, acht Trauerschwäne, ein Parmakänguru sowie mehrere Gänse, Kraniche, Hühner und Enten in engen Käfigen im Laderaum untergebracht. Sie wurden inzwischen in die Obhut des zuständigen Veterinäramtes gegeben.