Im Dresdner Stadtteil Strehlen haben Unbekannte ein Auto in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, hat der Pkw gegen 2:20 Uhr auf dem Otto-Dix-Ring in Flammen gestanden und ist in der Folge komplett ausgebrannt. Dabei seien zwei weitere Fahrzeuge beschädigt worden, die neben dem brennenden Auto geparkt waren. Personen seien nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, hieß es weiter.