Gegen eine Bande, die bundesweit schwere Diebstähle und Einbrüche begangen haben soll, ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Dresden. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden fünf mutmaßliche Mitglieder in Berlin festgenommen. Sie sitzen demnach in Dresden in Untersuchungshaft. Den fünf Kosovaren und weiteren noch unbekannten Komplizen werden mindestens zwölf Einbrüche zur Last gelegt, darunter drei in Sachsen. Der Gesamtschaden betrage fast 200.000 Euro.