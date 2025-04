An der belebten Einkaufsmeile Prager Straße ist die Polizei am Freitagabend zu einem Einsatz mit mehreren Streifenwagen eingetroffen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen im Bereich der Centrum Galerie zwei Jugendliche beobachtet. Diese sollen mit einer Waffe hantiert und danach in die Einkaufspassage gelaufen sein. Die Suche nach ihnen sei erfolglos geblieben. Anderen Zeugenangaben zufolge, hatten die beiden eine Softairwaffe dabei und das Einkaufszentrum wieder verlassen.