Unbekannte haben am Mittwochmorgen Kerzen umgeworfen und Kränze beschädigt, die an der Gedenkstelle auf dem Dresdner Altmarkt abgelegt worden waren. Der Polizei zufolge hatten Zeugen fünf Frauen an dem Gedenkort beobachtet. Sie hatten demnach Kerzen umgeworfen, Kränze zerstört und diese teilweise in mitgebrachte Müllsäcke gesteckt. Als die alarmierten Polizisten auf dem Altmarkt eintrafen, waren die Tatverdächtigen bereits geflohen.