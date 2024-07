Polizei und Landeskriminalamt Sachsen (LKA) haben in Dresden in der Wohnung eines 18-Jährigen mehrere unerlaubte Waffen gefunden und sichergestellt. Bei der Razzia mit Spezialeinsatzkräften in der Nacht zum Sonnabend wurden den Angaben zufolge Luftdruck- und Softairpistolen und sowie Waffenattrappen gefunden.