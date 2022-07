Bei einer Razzia hat die Polizei insgesamt 22 Wohnungen durchsucht. Die Beamtinnen und Beamten waren in Dresden und in den Landkreisen Meißen und Osterzgebirge-Sächsische Schweiz im Einsatz. Laut Staatsanwaltschaft Dresden stand die Razzia im Zusammenhang mit aktuellen Ermittlungsverfahren gegen 22 Beschuldigte.

An den Durchsuchungen waren am Montag 160 Kriminalisten und Bereitschaftspolizisten aus Sachsen beteiligt. Drei ähnliche gemeinsame Einsätze hatte es 2021 bereits gegeben. Auch 2022 fanden bisher inklusive der aktuellen Razzia drei Einsätze statt. Für den Bereich sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sieht die Staatsanwaltschaft eine signifikante Zunahme von Ermittlungsverfahren und will diesem Anstieg "effektiv begegnen".