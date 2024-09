Die Polizei hat am Dienstag in Dresden zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte, sollen der 36 Jahre alte Mann und die 38 Jahre alte Frau seit November über ein Dutzend Schleusungen nach Deutschland organisiert haben. Die Dresdner Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei ermitteln gegen sie wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern.