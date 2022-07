Ein vermisster fünf Jahre alter Junge aus Dresden ist nach einem Zeugenhinweis gefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Der Junge hatte am Donnerstagmorgen die elterliche Wohnung im Stadtteil Leuben verlassen und war mit dem Fahrrad weggefahren. Am Elbufer - mehr als sechs Kilometer von seinem Zuhause entfernt - fiel er dann einem Passanten auf. Der Mann alarmierte die Polizei, so dass diese das Kind wieder seiner Mutter übergeben konnte.