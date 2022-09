Die Polizei in Dresden hat einen Zeugenaufruf gestartet. Er betrifft einen Fahrradzusammenstoß auf dem Elberadweg Altstädter Seite am 13. September 2022. Am Abend um 18:15 Uhr Uhr war ein 55-Jähriger Mann von der Albertbrücke stadtauswärts geradelt. Als ihn nahe der Waldschlösschenbrücke ein anderer Radler überholen wollte, sind beide Räder zusammengestoßen. Der 55-jährige ist dabei gestützt und blieb schwerverletzt liegen. Der andere Radfahrer habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch erklärte.