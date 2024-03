Wer mit dem Zug von Dresden nach Prag reist, braucht dafür nur ein bisschen was über zwei Stunden. Der Hauptbahnhof ist zwar nicht gerade klein, aber die gelben Automaten für den Nahverkehr sind in der Haupthalle schnell zu finden. Deren Menü führt bei Bedarf auch auf Deutsch zum Ticketkauf. Der Preis wird in Kronen angezeigt. Für 24 Stunden schlagen 120 CZK zu Buche (Stand März 2024). Umgerechnet etwas weniger als 5 Euro. Mit zum Beispiel einer VISA-Karte ist es kein Problem, wenn man vorab kein Geld wechseln konnte oder wollte. Bildrechte: MCS TEAM GmbH

Klassiker für alle Neulinge

Mit einem kurzen Fußmarsch und der Metro oder dem Bus ist man vom Hauptbahnhof in knapp zwanzig Minuten mitten am Altstädter Ring. Ein guter Startpunkt für alle, die zum ersten Mal die Stadt an der Moldau besuchen. Der riesige Platz wird von zahlreichen Cafés und Restaurants in wunderschönen Renaissance- und Barockhäusern gesäumt.

An der Süd-Mauer des Altstädter Rathauses sammelt sich immer mal wieder zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends eine Traube Touristen. Sie alle warten auf das Spektakel, was sich zu jeder Stunde wiederholt: An der Astronomischen Uhr öffnen sich zwei kleine Türen und zwölf Figuren ziehen dann im Inneren daran vorbei. Danach kräht ein Hahn, am Turm schlägt die Glocke zur vollen Stunde und die Figur des Sensenmannes dreht sein Stundenglas. Bildrechte: MCS TEAM GmbH

Der nächste Klassiker ist nur einen kurzen Fußmarsch entfernt: die Karlsbrücke. Mit sechzehn Bögen reckt sie sich die über die Moldau und verbindet die Altstadt mit der Kleinseite. Die Karlsbücke ist eine der ältesten Steinbrücken Europas.

Sie wurde zunächst ohne Statuen errichtet. Heute zieren ihre Brüstung 30 Skulpturen. Die wohl berühmteste unter ihnen ist die des Johannes von Nepomuk. Bildrechte: MCS TEAM GmbH