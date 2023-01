Private Schulen in Sachsen verzeichnen seit Beginn der 1990er- Jahre steigende Anmeldezahlen. Lernten 1992/1993 etwas mehr als 4.000 Kinder an einer Schule in freier Trägerschaft, so waren es laut Statistischem Landesamt 2021/2022 schon knapp 78.000 Jungen und Mädchen. Um diesen offensichtlich vorhandenen Bedarf zu decken, wurden in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche privat geführte Schulen eröffnet: 1992 bei 43 gestartet, sind es inzwischen mehr als 400. Die Anzahl an Schulen im Vergleich Bildrechte: MDR / panthermedia

IBB: Die Ranzen bleiben in der Schule

Zu diesen privaten Schulen gehört auch die IBB gGmbH Dresden, ein nach eigenen Angaben als Familienunternehmen geführter Verband aus Grundschule, Gymnasium und Oberschule, Berufsschule und Weiterbildungsschule.



Wenn man die Grundschule der IBB betritt, fällt der Blick zunächst auf viele bunte Ranzen, die geordnet in Regalen stecken. Ein IBB-Sprecher erklärt MDR SACHSEN: "Die Schulsachen bleiben in der Woche hier. Hausaufgaben werden am Nachmittag in der Schule erledigt." Der Abend gehöre damit den Familien. Die IBB Dresden ist eine Ganztagsschule. Hausaufgaben werden in der Schule erledigt, die Ranzen bleiben wochentags im Schulgebäude. Bildrechte: Wiebke Müller/MDR

Grundschulleiterin Lisanne Appel erläutert das dahinter stehende Konzept: "Die drei IBB-Schulen sind gebundene Ganztagsschulen. Die Kinder verlassen die Schule in der Regel gegen 16 Uhr und können Ganztagsangebote wie Sport, kreatives Arbeiten oder Musik wahrnehmen."

Wartelisten für die Grundschule

Für dieses Konzept mit Unterricht und Ganztagsbetreuung legen Eltern einen mittleren dreistelligen Betrag im Monat auf den Tisch. Mehr will die Schulleitung nicht öffentlich kommunizieren. Vielen Familien ist es das aber offensichtlich wert. Die Zahl der Bewerber sei steigend, heißt es von der IBB. Aktuell lernten auf dem Campus mit Grund-, Oberschule und Gymnasium rund 700 Schüler. Vor allem für die IBB-Grundschule gäbe es mittlerweile Wartelisten, sagt der Sprecher. Die Schüler und Schülerinnen der IBB-Schulen werden ganztags betreut. Für kreative Tätigkeiten steht eine Holzwerkstatt zur Verfügung. Bildrechte: Wiebke Müller/MDR

"Wir haben hier Eltern, denen die Bildung ihrer Kinder ganz besonders wichtig ist", berichtet die Leiterin der Ober- und Gymnasialstufe, Konstanze Maiwald, MDR SACHSEN. Manche würden für das Schulgeld sparen und sogar auf Urlaube verzichten. Laut Maiwald könne bei finanziellen Problemen der Eltern das Schulgeld auch erlassen oder reduziert werden.

Wir haben hier Eltern, denen die Bildung ihrer Kinder ganz besonders wichtig ist. Manche sparen für das Schulgeld ihren Urlaub ein. Konstanze Maiwald Leiterin Ober- und Gymnasialstufe Privaten Schule IBB gGmbH Dresden

Nicht allein das Geld entscheidet, auch Teamgeist gefragt