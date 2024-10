Gegen die geplanten Kultur-Kürzungen in Dresden regt sich nun auch Protest seitens der Freien Szene. In einem offenen Brief fordern zahlreiche Kunst- und Kulturschaffende von der Stadt eine Rücknahme der vorgesehenen Sparpläne. Gleichzeitig setzten sich die Verfasserinnen und Verfasser für eine Stärkung von Kunst und Kultur ein. 130 Personen und Institutionen aus Dresden, der Region Sachsen und deutschlandweit unterstützen die Forderungen als Erstunterzeichner.