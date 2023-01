Braunkohleausstieg Tausende Klimaschützer aus Sachsen unterstützen Lützerath-Protest

Seit Mittwoch wird das Dorf Lützerath am Rande des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen geräumt. Doch der Widerstand ist groß. Zahlreiche Demonstranten aus ganz Europa wollen verhindern, dass der Ort für die Braunkohle abgebaggert wird. Am Sonnabend haben sich auch 230 Klimaschützer aus Dresden an dem Protest vor Ort beteiligt. An einer Solidaritätskundgebung in Leipzig haben sich Tausende Menschen beteiligt.