Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, gegen Geld Menschen ohne Einreise- und Aufenthaltstitel illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Am 13. Juli sollen die beiden mit mindestens sieben Personen in einem Kleintransporter aus Tschechien gekommen sein. Als der Fahrer auf der A17 bei Bad Gottleuba-Berggießhübel eine Polizeistreife bemerkte, gab er laut Anklage Gas und verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.



Die Menschen in dem Transporter wurden schwer verletzt, eine 44-Jährige aus der Türkei starb noch am Unfallort. Einer der mutmaßliche Schleuser ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorbestraft und stand unter Bewährung.