Gibt es Pflicht zum Einschreiten?

Aber hätten sie überhaupt einschreiten müssen? Roland Wappelhorst arbeitet seit 15 Jahren in der Sicherheitsbranche - so eine Extremsituation wie im Grünen Gewölbe sei ihm oder seinen Kolleginnen und Kollegen noch nie vorgekommen. Wappelhorst ist bei der Firma Piepenbrock Sicherheit in Leipzig angestellt. Dass Wachleute sich beim Einbruch im Grünen Gewölbe versteckt haben sollen, statt die Täter aufzuhalten, verteidigt er.

Sicherheitsleute sollen sich nicht in Gefahr bringen

"Auf eine Extremsituation können Sie einen Mitarbeiter nicht vorbereiten. Gerade bei der Situation Einbruch: Der Sicherheitsmitarbeiter soll feststellen, dass ein Einbruch stattfindet oder stattgefunden hat. Und dann ist das nächste, was er tun soll: Die Polizei zu rufen. Also er soll sich selber überhaupt nicht in Gefahr begeben, das ist das oberste Gebot, dass sein Eigenschutz vor allem geht", erklärt Wappelhorst.

Auf eine Extremsituation können Sie einen Mitarbeiter nicht vorbereiten. Gerade bei der Situation Einbruch: Der Sicherheitsmitarbeiter soll feststellen, dass ein Einbruch stattfindet oder stattgefunden hat. Und dann ist das nächste, was er tun soll: Die Polizei zu rufen. Roland Wappelhorst Mitarbeiter in der Sicherheitsbranche

Wachpersonal lernt nur Grundlagen

Wer selbst im Sicherheitsdienst arbeiten will, muss in Deutschland bei der Industrie-und Handelskammer erstmal Schulungen besuchen. In 40 Unterrichtsstunden lernt das angehende Wachpersonal Grundlagen, nachgestellte Szenen oder Rollenspiele gibt es nicht. Auch keine Prüfung am Ende. Wer später aber doch belastende Erfahrungen macht, sagt Wappelhorst, dem rate seine Firma, psychologische Hilfe zu suchen:

"Von Seiten der Firmen können wir nur dazu raten in Extremsituationen. Wir können es nicht anordnen, wir haben auch selber keine eigenen Psychologen bei uns beschäftigt. Das läuft dann halt ganz normal über den privaten Arzt. Aber wir raten dazu und, klar, wenn wir auch merken, dass jemand belastet ist, wird er beraten, dass er psychologische Hilfe in Anspruch nehmen soll."

Eigenschutz geht vor

Aber wie briefen Museen die Wachleute für solche Fälle? Auch Claus Rokahr setzt hier auf Eigenschutz des Personals. Er arbeitet bei der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, die neun Museen betreibt.

"Natürlich wird das Personal gebrieft, aber Sie können sich das Sicherheitspersonal in den meisten Museen nicht so vorstellen, dass das die Sheriffs mit ner Pistole am Halfter sind. Sondern das ist ein unterwiesenes Sicherheitspersonal, die in der Regel die Verpflichtung zur Alarmierung von Polizei und sonstigen Kräften hat - sie greifen selbst nicht ein und dürfen das auch nicht", sagt Rokahr.

Im Dresden wirft das Verhalten der Wachleute trotzdem noch viele Fragen auf - in knapp zwei Wochen wird deshalb der Leiter der Sicherheitsabteilung des Grünen Gewölbe vor Gericht befragt.