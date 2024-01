Im aktuellen Prozess in dem Fall am Landgericht gab unterdessen ein Kriminalbeamter der Dresdner Soko "Epaulette" weiter Auskunft über die Erkenntnisse zu dem Juwelendiebstahl. Die Spur habe immer wieder nach Berlin geführt, etwa durch das mutmaßliche Fluchtauto, in dem später "allerlei Hinweise" auf die Remmos gefunden worden seien.