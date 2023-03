Zwei der Angeklagten sind demnach nach Jugendstrafrecht bewertet worden. Sie waren in der Tatnacht 20 Jahre alt. Der sechste Angeklagte soll laut Weber freigesprochen werden. Der 25-Jährige hatte im Verlauf des Prozesses ein Alibi vorweisen können. Demnach war er zum Tatzeitpunkt in einer Berliner Klinik gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hielt damit an ihren vor Weihnachten 2022 getroffenen Absprachen mit den Verteidigern fest. Diese waren mit der Aussicht auf mildere Strafen verbunden. Der Deal hatte zur Rückgabe eines Großteils der gestohlenen Diamanten geführt. Den Angeklagten wird schwere Brandstiftung mit gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen sowie Sachbeschädigung in Höhe von mehr als einer Million Euro vorgeworfen. Das Urteil könnte nach MDR-Information am 16. Mai fallen.