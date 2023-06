Grünes Gewölbe Urteil gegen Fake-Diamantenhändler erwartet

Im Prozeß gegen einen vermeintlichen Diamantenhändler aus den Niederlanden wird am heutigen Freitag vor dem Landgericht Dresden das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 55-jähriger Mann aus Eindhoven. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren Betrug vor.

Über einen bekannten niederländischen Kunstdetektiv bot er an, von zwei Tschetschenen den Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens für die Kunstsammlungen zurückzukaufen. Weihnachten vor zwei Jahren traf man sich dann in einem Hotel in Antwerpen. Die gewünschte Summe von 40.000 Euro für das Schmuckstück wurden über den Kunstdetektiv ausgehändigt. Der vermeintliche Diamantenhändler allerdings verschwand mit dem Geld, das ein privater Kunstfreund zur Verfügung gestellt hatte.