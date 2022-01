Am 28. Januar beginnt das Gerichtsverfahren zu einem der spektakulärsten und schmerzlichsten Einbrüche in Sachsens Geschichte. Vor dem Landgericht Dresden müssen sich sechs Männer für die Beteiligung am Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe verantworten. Laut Anklage erbeuteten die Beschuldigten mehr als 4.300 Diamanten und Brillanten im Gesamtversicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro - und verursachten Sachschäden von gut einer Million Euro. Ihnen wird neben schwerem Bandendiebstahl außerdem Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Am frühen Morgen des 25. November 2019 waren Diebe durch ein offenbar schlecht gesichertes Fenster ins Grüne Gewölbe eingestiegen, das mutmaßlich im toten Winkel einer Überwachungskamera lag. Kurz vorher war ein Feuer in einem Stromverteiler gelegt worden, um die Straßenbeleuchtung auszuknipsen. Ein Fluchtauto stand vor dem Gebäude bereit. Drinnen schlugen die Diebe mit einer Axt eine Vitrine ein und griffen sich die reiche Beute. Ein Überwachungsvideo zeigt: Die Vitrine brach nach wenigen Axthieben. Das Sicherheitsglas entsprach offensichtlich nicht den Hochsicherheits-Standards, die notwendig wären, um einen wertvollen Kunstschatz diebstahlsicher zu behüten. Mit einem Pulverfeuerlöscher verwischten sie ihre Spuren. Sie stiegen in den Fluchtwagen, wechselten ihn wenige Kilometer weiter und zündeten das erste Auto, das sie für die Tat nutzten, in einer Tiefgarage in einem Wohngebiet an. Der ganze Coup dauerte nur wenige Minuten. Die Überwachungskamera zeigt: Mit einer Axt schlägt der Täter die Vitrine ein. Wenige Hiebe reichen den Tätern, um sich Zugang zum Schmuck zu verschaffen. Bildrechte: Polizei Dresden/Screenshot

Eine mehrere Dutzend Ermittler starke Sonderkommission der Polizei stürzte sich in die Arbeit. Kriminalisten werteten Videos aus, gingen Spuren nach und werteten an die Tausend Hinweise aus. Belohnungen von privater und öffentlicher Seite für die Rückgabe der Juwelen wurden ausgesetzt. Nach wie vor sind in Summe 1,5 Millionen Euro Finderlohn für die entscheidenen Tipps zum Wiederauffinden der Juwelen aus dem sächsischen Staatsschatz ausgelobt - 500.000 Euro von der Polizei und in Summe eine Million Euro von Privatleuten. Die private Auslobung ist jedoch bis zum 31. März 2022 befristet.

Und es tauchten sogar zwei dubiose Verkaufsangebote auf - direkt adressiert an eine israelische Sicherheitsfirma und den MDR. Doch die Juwelen blieben bis heute verschwunden.

Aber die Spur der Täter führte die Ermittler nach Berlin. Es verdichteten sich die Hinweise, dass Mitglieder des arabischstämmigen Remmo-Clans den Einbruch durchgeführt hätten. Es gab Parallelen zum Diebstahl der zwei Zentner schweren Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bode-Museum im Jahr 2017.