Die Verteidigung hatte das bisher bestritten und zweifelt auch das vorgetragene Gutachten weiterhin an. Ulrich von Klinggräff, Lina E.s Verteidiger, kritisierte sinngemäß, dass das Urteil zwar auf der langjährigen Expertise der Gutachterin fuße, es für diese jedoch keine quantifizierbare und nachvollziehbare wissenschaftliche Skala gäbe. Das Gericht sah diese Kritik als unbegründet an.

Das am Mittwoch vorgetragene morphologische Gutachten lenkt den Fokus nun wieder in eine andere Richtung. Um Lina E.s Beteiligung an dem Überfall in Wurzen nachzuweisen, sollen noch weitere Beweisanträge gehört werden. Das Verfahren wird am Donnerstag und dann wieder im Februar fortgesetzt.