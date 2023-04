Die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. soll eine Freiheitsstrafe von acht Jahren erhalten. Das hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch gefordert. Sie sieht die 28-Jährige als Rädelsführerin innerhalb einer kriminellen Vereinigung an. Lina E. und drei weitere Mitangeklagte sollen zwischen 2018 und 2020 Überfälle auf Mitglieder der rechtsradikalen Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach geplant und ausgeführt haben.