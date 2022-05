Auf dieser Seite:

Vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt am Dienstag ein Prozess gegen einen deutschen Geschäftsmann wegen der Ausfuhr von Rüstungsgütern für russische Chemie- und Atomwaffenprogramme. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Geschäftsführer einer Firma aus Markkleeberg vor, mit einem von einem russischen Geheimdienst betriebenen Tarnfirmennetz zusammengearbeitet zu haben. Er soll gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben. Der 57 Jahre alte Mann war im Mai 2021 von Beamten des Zollkriminalamts in Leipzig festgenommen worden. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Über Asien-Umweg Güter an Tarnfirmen geliefert?

Im Prozess geht es laut Anklage um nicht genehmigte Ausfuhren von militärisch nutzbaren Werkzeugmaschinen und den Verkauf von Elektronikausrüstung in den Jahren 2017 bis 2020. Demnach soll der Beschuldigte die Güter unter anderem in Asien gekauft und an russische Tarnunternehmen geliefert haben. Die Elektronik sei an ein russisches Institut gegangen, das den Ermittlern zufolge "Erzeugnisse im Kernwaffenbereich" entwickelt und produziert. Es stehe deshalb bereits seit 2014 auf der internationalen Embargo-Liste.

Vorwurf: Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz

Auch Lieferungen, der sowohl zivil als auch militärisch nutzbaren Maschinen waren - so Details aus der Anklage - für russische Spezialunternehmen bestimmt, die an Programmen für atomare, chemische und biologische Waffen (ABC-Waffen) oder an der dazugehörigen Raketentechnologie arbeiten. So eine Ausfuhr ist nur mit einer Erlaubnis des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erlaubt gewesen. Laut Bundesanwaltschaft lag die aber nicht vor. Das Amt soll den Mann sogar gewarnt haben. Um die tatsächliche Bestimmung zu verschleiern, habe er unverfängliche Empfänger angegeben, teilte der Generalbundesanwalt zur Anklageerhebung im Februar 2022 mit. Bestimmte Maschinen und Geräteschaften hätte der Beschuldigte nur mit Erlaubnis des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle exportieren dürfen. Laut Anklage verschleierte er seine Exporte. Bildrechte: dpa

In dem Staatsschutzverfahren wirft die Anklage dem Geschäftsmann nun einen "Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz durch den Versuch der Förderung der Herstellung chemischer Waffen" vor. Zudem geht es um gewerbsmäßige Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz und einen Verstoß gegen ein Verkaufsverbot für Güter im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes.

Wer ist der Angeklagte?

Der Angeklagte S. ist alleiniger Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft in Markkleeberg. Seit 2017 soll er über ein Unternehmen mit Sitz in Russland, das von einem russischen Geheimdienst gelenkt worden sein soll, Güter im Wert von rund einer Million Euro verkauft haben. So formuliert es der Generalbundesanwalt:

Bildrechte: Südwestrundfunk Über dieses Unternehmen steuerte ein russischer Geheimdienst ein konspiratives Beschaffungsnetzwerk mit dem Zweck, die tatsächlichen Endabnehmer im Bereich der Militärindustrie zu verschleiern und eine zivile Verwendung der Güter vorzuspiegeln. Peter Frank Generalbundesanwalt - aus der Anklageschrift