Trotz Demo-Verbot Dresden steht unübersichtliches Wochenende bevor

Die geplante Demo sogenannter "Querdenker" am Samstag in Dresden darf nicht stattfinden. In einem ausführlichen Schreiben begründete die Stadt ihre Entscheidung mit der Nichteinhaltung von Hygienemaßnahmen bei vergleichbaren Demos zuvor. Das Verwaltungsgericht hat das Verbot nach einem Eilantrag der Initiatoren am Mittwochabend bestätigt.

Demos sogenannter "Querdenker" eskalierten bereits

Das dürfte die Anhänger der sogenannten "Querdenken"-Bewegung nur bedingt abschrecken. Bereits in der Vergangenheit reisten hunderte Demonstranten trotz Verbots in die sächsische Hauptstadt. Am 13. März etwa geriet eine zuvor verbotene Demo zwischenzeitlich außer Kontrolle, Polizeisperren wurden durchbrochen und Beamte zu Boden gerissen. Damals war nur die ursprünglich angedachte Demo der sogenannten "Querdenker" verboten worden, weshalb die Anhänger zu anderen Kundgebungen zogen und diese außer Kontrolle gerieten. Im April setzte die Polizei das Verbot der Corona-Proteste mit einem Großaufgebot durch, um Gruppenbildungen zu vermeiden. Das Konzept ging weitgehend auf.

Stadt rechnet mit großer Teilnehmerzahl

Die Stadt rechnet für Samstag trotz Verbots mit einer Personenzahl im mittleren vierstelligen Bereich, die in der Dresdner Innenstadt erwartet wird. Die Polizei ist vorbereitet. Auf Anfrage teilte die zuständige Polizeidirektion mit, dass sie trotz aktuell bestehenden Versammlungsverbots einen größeren Einsatz durchführen werde. "Jede sich anbahnende Ansammlung werden wir unterbinden", sagte ein Sprecher. Die Stadt solle allerdings nicht hermetisch durch Straßen- und Zufahrtskontrollen, wie etwa am 10. April in Leipzig, abgeriegelt werden. Dies sei "einsatztaktisch nicht sinnvoll".

Sogenannte "Querdenker" erwägen Aktionen am Sonntag

In Telegram-Kanälen der Szene sogenannter "Querdenker" wird mittlerweile inoffiziell für Zusammenkünfte am Sonntag mobilisiert, denn das umfassende Demonstrationsverbot gilt nur bis Samstagnacht. Danach wäre eine reguläre Versammlungsanmeldung theoretisch wieder möglich. Dieses Szenario wird im Kanal der Hauptgruppe "Querdenken 711" offen angesprochen. Dort heißt es: "Was passiert, wenn @Querdenken351 eine Versammlung für Sonntag anzeigt?".

Polizei ist auch auf Sonntag vorbereitet

Hintergrund für die angedachte Verschiebung könnte aber auch die Verlegung des Dynamo-Dresden-Spiels von Samstag auf Sonntag sein, bei dem der Drittliga-Verein die Möglichkeit zum Aufstieg hat. Aufgrund der erwarteten Versammlungsereignisse hatten sich Polizei, DFB und Verein auf die Verschiebung geeinigt. Die Polizei ist nun auch auf Sonntag vorbereitet. "Auch am kommenden Sonntag werden wir einen größeren Einsatz durchführen", sagte ein Sprecher. Es sei denkbar, dass der mögliche Aufstieg von Dynamo-Dresden von seinen Anhängern gefeiert werden könnte und sich mehrere tausend Menschen vor dem Stadion versammeln. Mit Blick auf die geltende Corona-Schutzverordnung sei dies nur schwer vorstellbar. Schon deshalb werde die Polizei vor Ort sein. "Sicherlich ist dabei nicht auszuschließen, dass Querdenken-Anhänger das zum Anlass nehmen, sich unterzumischen oder ihren Protest dort platzieren", so ein Polizeisprecher.

"Querdenken"-Bewegung mobilisiert nur in Dresden

Die sogenannte "Querdenken"-Bewegung und ihr nahestehende Initiativen mobilisieren unter dem Motto "Es reicht!" für Samstag in allen Landeshauptstädten. In Mitteldeutschland dürfte allerdings Dresden die einzig frequentierte Stadt bleiben. Auf Nachfrage bei der Stadt Magdeburg sind dort keine Versammlungen mit Bezug zur Bewegung sogenannter "Querdenker" angemeldet. Auch eine Mobilisierung der Szene nach Magdeburg ist auf den einschlägigen Kanälen kaum zu verzeichnen. Ähnlich sieht es in Erfurt aus. Erkenntnisse zu einer Versammlung, die über einen allgemeinen Aufruf hinausgehen, liegen der Stadt nicht vor.

"Querdenken"-Demo in Berlin erwartet