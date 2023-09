So fahren Busse und Bahnen Am Weinfestwochenende verkehren in den Nächten von Freitag zu Sonnabend und Sonnabend zu Sonntag zusätzliche S-Bahnen der S1 zwischen Meißen, Radebeul, Dresden und Pirna. Die S-Bahn fährt ab Meißen-Altstadt bis 23:49 Uhr alle 30 Minuten. Anschließend starten noch drei weitere S-Bahnen ab dem Haltepunkt in der Meißner Altstadt um 0:19 Uhr, 0:53 Uhr sowie 1:53 Uhr elbaufwärts. Ab Radebeul-Kötzschenbroda fahren die Züge jeweils circa 15 Minuten später ab.



Die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) bietet zusätzliche nächtliche Abfahrten ab der Altstadtbrücke in Meißen an. In den Nächten von Freitag auf Sonnabend sowie Sonnabend auf Sonntag starten abends und bis weit nach Mitternacht zusätzliche Busse unter anderem nach Coswig, Nünchritz, Großenhain, Lommatzsch, Wilsdruff und Riesa. Die genauen Fahrzeiten sind auf der Internetseite der VGM abrufbar. Zusätzlich werden am Sonntagabend gegen 21 Uhr noch einmal weitere Fahrten in die Region angeboten. VVO, VGM, DB Regio Südost