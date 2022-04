Der Sprecher des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), Alwin-Rainer Zipfl, sagte MDR SACHSEN MDR, dass die Stadt Dresden am Landtag die Bauarbeiten, Planungen und die Umleitung durchführe und dass "die Promenade vor dem Landtag keine straßenrechtlich gewidmete Fläche", sondern als "Fußgängerbereich ausgewiesen" sei. Die Stadt habe den Baubetrieb SIB nicht wegen einer vorübergehenden Nutzung angefragt.

Kein Geld für Flächennutzung?

Genau das hatte der ADFC ins Spiel gebracht und mutmaßt: "Für die Flächennutzung Miete zahlen möchte die Stadt nicht. Und so muss sie die offizielle Umleitung nun über die Straßen ausschildern." Die Stadt entfernte das Schild "Fahrrad frei" in einer Einbahnstraße in der Neustadt Bildrechte: MDR/ADFC DRESDEN

Für den ADFC "wiehert der Amtsschimmel" vor den Ostertagen nicht nur am Landtag. Er kritisiert mehrere "verhinderte oder unsichere Radverkehrsanlagen aufgrund Ämterpraxis." Als Beispiele nennt der Verein "viel zu schmale Radwege in Nord-Süd-Richtung" an den Kreuzungen Fetscherstraße/Blasewitzer Straße und Koreanischer Platz.

Auf der vielbefahrenen Bautzner Straße bemängelt der ADFC "keine Markierung von Radwegen wegen Priorität auf Verkehrsfluss" zwischen Martin-Luther-Straße und Prießnitzstraße.

Auch ein Ärgernis für den ADFC: Im Vorjahr entfernte das Amt von Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Grüne) das Schild "Fahrrad frei" in einem Abschnitt der Pulsnitzer Straße. Dort durfte bis dahin zwischen Louisenstraße und Martin-Luther-Platz in umgekehrter Richtung geradelt werden.

Der ADFC wirft der Stadt eine "Blockade des Radverkehrs seit Jahren" vor und verlangt von Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Baubürgermeister Kühn, "Dresdens Verkehrsämter endlich auf Fahrradkurs zu bringen". Die Stadt entfernte das Schild "Fahrrad frei" in einer Einbahnstraße in der Neustadt Bildrechte: MDR/ADFC DRESDEN

Der Dresdner Baubürgermeister Stephan Kühn (B90/Die Grünen) ist für die funktionsfähigkeit der Radverkehrsanlagen in Dresden zuständig und muss sich Kritik vom ADFC gefallen lassen. Bildrechte: Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Sachsen Auf die Frage, warum es auf den vom ADFC genannten Radwegen nicht rund rollt, schickte eine Sprecherin von Baubürgermeister Kühn auf Anfrage von MDR SACHSEN eine dürre Antwort. Die vom ADFC benannten Mängel seien "dem Amt bekannt". Und: "In jedem Fall gibt es Gründe dafür, dass etwas noch nicht so weit ist, wie auch das Amt sich das wünschte."



Mehr zu diesem "großen Themenspektrum" könne das Straßen- und Tiefbauamt, das Anfang des Jahres in einer Präsentation neue Vorhaben zu Radwegen vorstellte, nicht sagen. Begründung: Etliche Mitarbeiter seien bereits im Osterurlaub. Das träfe auch für die Dresdner Radverkehrskoordinatorin Paula Scharfe zu, die der MDR um eine Stellungnahme gebeten hatte.

