Am 20. Januar soll derselbe Täter ein Geschäft in der Bahnhofstraße Pirna betreten haben. "Er hielt wiederum eine Pistole in der Hand und forderte Geld von der Verkäuferin. Diese verweigerte die Herausgabe, holte eine Kollegin hinzu und gemeinsam brachten sie den Täter dazu, das Geschäft ohne Beute zu verlassen", schreibt die Polizei in ihrem Fahndungsaufruf.