Nach einem schweren Raubüberfall in Dresden-Torna hat es eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn 17 gegeben. Wie Sprecher der Polizeidirektion Dresden und der Bundespolizei Pirna MDR SACHSEN mitteilten, wurde am frühen Sonntagmorgen ein 57 Jahre alter Mann in seiner Wohnung überfallen. Die drei mutmaßlichen Täter hätten den Mann gefesselt, dessen Fotoausrüstung und die Autoschlüssel seines BMW entwendet.