Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden haben Ende November gegen eine international arbeitende Diebesbande aus Polen Razzien durchgeführt. Die fanden an mehreren Orten im Lebuser Land in Polen und auf Mallorca/Spanien statt. Die Behörden ermitteln gegen acht Polen im Alter von 33 bis 46 Jahren. Gegen drei von ihnen wurden europäische Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Gegen die anderen fünf Männer würden die polnischen Behörden separat ermitteln und fünf weitere Haftbefehle vollstrecken. Der Bande werden für die Jahre 2015 bis 2021 mindestens 70 Straftaten zugeordnet, hieß es.

Die Ermittler werfen den Beschuldigten vor, nachts auf Autobahn-Rastplätzen kleine Löcher in die Lkw-Planen geschlitzt zu haben, um nach hochwertiger Ladung zu schauen und diese dann zu stehlen. Sie "sollen die Waren in eigene mitgeführte Lkw umgeladen, anschließend nach Polen gefahren sein und die Tatbeute dort gewinnbringend verkauft haben", erklärt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.



Die Razzien fanden in Gorzow Wielkopolski und auf Mallorca statt, wo einer der Gruppe wohnte. Die Polizei sicherte Beweismittel wie Funkgeräte, Handys, SIM-Karten und mutmaßliches Diebesgut. Bei zwei Beschuldigten wurden viele teure Fahrräder und E-Bikes aus einem Fahrrad-Store sichergestellt, den die beiden Beschuldigten selbst betrieben haben.