Wegen des Verdachts von Missbrauchsdarstellungen, die sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen zeigen, hat die Polizei am Donnerstag 20 Wohnungen in Dresden sowie in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durchsucht. Dabei wurden unter anderem 89 Handys, 40 Computer und mehr als 100 andere digitale Speichermedien beschlagnahmt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden mit. Zudem seien geringe Mengen Betäubungsmittel, Munitionsteile und ein Schlagring gefunden worden.