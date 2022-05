Bei Anruf von MDR SACHSEN bei der Gemeinwohlkasse in der Bäckerei Franke in Dresden-Laubegast sagt eine Männerstimme, Presseanfragen würden nur schriftlich beantwortet. Ein Schild an der Ladentür verbietet Medienvertretern den Zutritt. Doch nicht nur Journalisten interessieren sich für die "GK, Gemeinwohlkasse", die 2021 einen Nebenraum der Bäckerei bezog.