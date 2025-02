Gleichzeitig macht sie sich Sorgen. Denn der Verein kann das Museum laut Angermann bald nicht mehr alleine weiterführen. Sie hätten zu wenig Zulauf an jungen Mitgliedern. "Wir merken, dass wir irgendwann in nächster Zukunft diese Arbeit nicht mehr schaffen", erklärt Angermann.

Damit das Museum trotzdem weiter bestehen kann, habe der Verein schon vor einigen Jahren Kontakt mit dem Kulturamt aufgenommen: Bereits 1999 ging das Museum in den Besitz der Stadt Dresden über, 2010 beschloss der Ortsbeirat, dass der Betrieb des Hofs den Städtischen Museen übergeben werden soll. Angermann sagt, die Kulturbürgermeisterin habe sich dafür eingesetzt, dass eine Beschlussvorlage erarbeitet worden sei, um das Museum in die Dresdner Städtischen Museen zu integrieren. Die Übergabe sollte bis Ende des vergangenen Jahres erfolgen.

"Das Allerschlimmste wäre, wenn das Museum schließen müsste", sagt Angermann. Doch auch der Leiter der Städtischen Museen, Gisbert Porstmann, hat noch keine Lösung für die Zukunft des Museums in Reitzendorf: "Wo ist die Glaskugel, in die wir gemeinsam reingucken können? Das Kleinbauernmuseum leistet ein wichtiges Bildungsangebot in der Region. Jetzt muss der Stadtrat aushandeln, wie viel ihm das wert ist." Sie stünden bereit, so Porstmann weiter, aber es brauche finanzielle und personelle Ressourcen, um ein weiteres Haus qualitativ und professionell hochwertig betreiben zu können.