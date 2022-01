Bill Borchert: Dass wir weggehen von dieser Schwarz-Weiß-Diskussion. Ich habe wirklich viele junge Männer aus diesen sogenannten Familien kennengelernt, wo wir ein differenziertes Bild haben. Ich will das gar nicht beschönigen. Wir müssen auch eine ehrliche Einschätzung treffen. Wir müssen auch so ehrlich sein zu sagen, wenn der Vater kriminell ist und für sich keinen anderen Weg finden will, dann ist es so. Dann müssen wir das so hinnehmen. Für den Vater sind wir nicht verantwortlich, für den Sohn schon. Das thematisieren wir auch mit unseren jungen Männern, dass wir sagen: Gucken Sie hin, was ist Ihre Persönlichkeit? Was wollen Sie in Ihrem Leben erreichen?