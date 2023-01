Transport Riesenschiff passiert Elbe in Dresden

Am Mittwochvormittag ist auf der Elbe in Dresden ein Riesenschiff aufgetaucht. Genauer gesagt, handelte es sich um einen Schiffsrumpf. Der Tanker wurde in Tschechien gebaut. Die Endmontage erfolgt in den Niederlanden. In den nächsten Tagen erreicht der Tanker auch Wittenberg und Magdeburg.