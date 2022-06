Richard O’Briens "The Rocky Horror Show" feiert in Dresden Premiere. Ab Sonntag wird die Inszenierung von Operndirektor Sebastian Ritschel von den Landesbühnen Sachsen im Alten Schlachthof gezeigt. Insgesamt zehn Vorstellungen sind den Angaben zufolge geplant. In dem aus renommierten Musicaldarstellern bestehenden Ensemble agiert Lutz van der Hort, der unter anderem aus der "heute Show" im ZDF bekannt ist, als Erzähler. "Die 'Rocky Horror Show' bedeutet mir persönlich sehr viel", verrät der Comedy-Autor und Moderator.