Ich glaub' es geht schon wieder los. In Dresden geht am Freitag das erste von insgesamt vier Konzerten der diesjährigen Kaisermania über die Bühne. Erneut werden tausende Fans und Zaungäste rund um die riesige Bühne erwartet. In seiner Show hat der 72-jährige Kaiser erstmals einen Gast: den deutschen Popsänger Georg Stengel, wie eine Sprecherin der Management Semmel Concerts Entertainement GmbH verriet.