Schlagerparty Kaisermania in Dresden heute mit Fernsehübertragung

Mit Kaiserwetter geht die diesjährige Kaisermania in Dresden zu Ende. Auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer werden am Sonnabendabend noch einmal rund 10.000 Besucher erwartet. Alle vier Konzerte waren - wie immer - schnell ausverkauft.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow