Ab Mittwoch erhält die Natur im Nationalpark Sächsische Schweiz eine Schonfrist. Dann sind die sogenannten Boofen bis Juni gesperrt - die Freiübernachtungsflächen für Kletterer können also nicht genutzt werden. Die Regelung war im Mai vergangenen Jahres in Kraft getreten und dient der Nationalparkverwaltung zufolge dem Naturschutz .

Eigentlich ist das Übernachten im Nationalpark, egal ob im Zelt oder im Freien, ganzjährig untersagt. Einzige Ausnahme dieser Regel ist das Freiübernachten in den 58 offiziellen Boofen in der Sächsischen Schweiz. Aber auch nur, soweit dies im Zusammenhang mit dem Klettern geschieht. "Doch soziale Medien und Apps bewerben und erleichtern heutzutage das Auffinden der Boofen und regen immer mehr Menschen an, im Nationalpark unabhängig vom Klettersport zu übernachten. Neben dem Fäkalien- und Erosionsproblem wächst auch die Zahl derer, die Feuer machen, mit Musikboxen die nächtliche Ruhezeit in der Natur stören und Müll hinterlassen", bemängeln der Landesverband Sachsen des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV Sachsen), der BUND Sachsen und die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz in einer gemeinsamen Erklärung.