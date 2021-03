Der Sachsenforst und die Nationalparkverwaltung warnen Waldbesucher vor umstürzenden Bäumen in der Sächsischen Schweiz. Es gebe an einigen Stellen "eine wirklich bedrohliche Situation", erklärte Forstpräsident Utz Hempfling. Wegen des Borkenkäferbefalls in den vergangenen Jahren seien etliche Bäume abgestorben. Entweder seien sie bereits umgestürzt und blockierten Wanderwege, oder sie drohten noch umzubrechen. Das sei eine akute Gefahr für Waldbesucher und Waldarbeiter.