Der angekündigte Schneefall hat am Mittwochmorgen in weiten Teilen Sachsens für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Das Schneefallgebiet zog vom Vogtland entlang des Erzgebirges bis in die Lausitz und an die polnische Grenze. Die automatischen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meldeten am Mittwoch aus dem Zittauer Gebirge elf bis zwölf Zentimeter Schnee. Im Flachland bekam Leipzig acht Zentimeter Schnee ab, in Plauen im Vogtland wurden sieben Zentimeter gemessen. Lediglich im Erzgebirge fiel zunächst eher wenig Schnee. Dort wurde aber am Nachmittag und Abend noch Nachschub erwartet, wie ein DWD-Sprecher sagte.