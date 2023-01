Der angekündigte Schneefall sorgt in Teilen Sachsens am Mittwochmorgen für Behinderungen im Straßenverkehr. Die Dresdner Verkehrsbetriebe melden Verspätungen auf den Buslinien 61 und 84 in Richtung Bühlau und Weißig - Grund ist jeweils Straßenglätte.