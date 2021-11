Die Stadt Dresden rüstet Kindertagesstätten und Schulen mit mobilen Luftfilteranlagen aus. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, gebe es einen Bedarf von 100 Geräten für Grund- und Förderschulen sowie 25 Geräten für Kitas. Die mobilen Geräte sollen in schlecht belüftbaren Räumen eingesetzt werden, vor allem in Speiseräumen.