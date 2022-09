Internationaler Aktionstag Dresdner Grundschule will Kinder mit "Laufbussen" zu Fuß sicher ans Ziel bringen

Am internationalen "Zu Fuß zur Schule"-Tag soll das "Elterntaxi" stehen bleiben. Der Verkehrsclub Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk rufen am Donnerstag, dem 22. September, zu mehr Bewegung auf. In Dresden gibt es zudem eine Demonstration für mehr Fußgängersicherheit.