In Dresden werden im Sommer wieder Schwimmlernkurse in mehreren Schwimmhallen der Stadt angeboten. Ähnliches hatte es schon im vergangenen Jahr gegeben. Das Angebot richtet sich vor allem an Grund- und Förderschüler, die wegen des ausgefallenen Schwimmunterrichts erhebliche Defizite beim Schwimmen aufweisen. Bis zu 250.000 Euro will die Stadt außerdem für neue Freizeitgebote in den Sommermonaten zur Verfügung stellen. Die Angebote sollen im öffentlichen Raum und in kommunalen Einrichtungen angeboten werden. In den Stadtteilen soll es Kooperationen mit freien Trägern geben. Alle Einzelheiten gilt es noch zu klären.