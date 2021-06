An der neuen Mobilfunkgeneration 5G/6G forschen Wissenschaftler und Ingenieure auf der ganzen Welt. Die neue Technologie soll nicht nur die Möglichkeit bieten, größere Datenmengen zu transportieren, sondern lässt Maschinen auch in Echtzeit miteinander kommunizieren. Autos können beispielsweise mit der neuen Technologie "um die Ecke sehen". Echtzeitkommunikation ist eine wichtige Grundlage bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens aber auch essentiell in der Telemedizin, mit der schon bereits jetzt viele Menschen im ländlichen Raum versorgt werden.



Ein weiteres Konzept der 5G/6G-Technologie sind die sogenannten Campusnetze. Dabei dreht es sich um eigene, autarke, in sich geschlossene Mobilfunknetze, innerhalb derer über Funk große Datenmengen übertragen werden können.



Die Entwicklung des 6G-Mobilfunkstandards steckt noch in den Kinderschuhen. Im Mobilfunk wird grob gesagt alle zehn Jahre ein neuer Standard marktreif - etwa 2030 könnte es so weit sein bei dem designierten 5G-Nachfolger. Bei 6G würde die Übertragungsgeschwindigkeit nochmals deutlich steigen und die ohnehin schon geringe Latenz - also die Reaktionszeit - verkürzt.