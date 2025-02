Mit einem Festprogramm vom 12. bis 16. Februar 2025 begeht die Semperoper Dresden den 40. Geburtstag ihres aus Kriegsruinen wiedererstandenen Opernhauses.



Im 6. Sinfoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden ertönt Giuseppe Verdis "Messa da Requiem".



In einer "Semper-Matinée" erklingen Werke der Komponisten, die in der Woche der Wiedereröffnung 1985 auf dem Programm standen: Carl Maria von Weber, Richard Strauss, Siegfried Matthus und Udo Zimmermann.



"Der Freischütz" von Carl Maria von Weber, das Stück, das als letztes in der Semperoper vor ihrer Zerstörung gespielt worden war, wurde zur 'Wiedereröffnung 1985 gespielt und steht auch dieser Tage auf dem Spielplan des Hauses.



In der Spielstätte Semper Zwei begrüßt Günter Baby Sommer unter dem Titel "Im Zeichen des Regenbogens" den Geiger Steffen Gaitzsch und den Saxofonisten Johannes Enders zur gemeinsamen Interpretation von Olivier Messiaens "Quatuor pour la fin du temps".



Axel Ranisch, Ragna Schirmer und Matthias Daneck präsentieren Musik und Lyrik aus der DDR unter dem Motto "Volkseigener Ton" in der Semper Bar.



Die Filmdokumentation "Semperoper – Bilder einer Chronik" gibt Einblicke auf den jahrelangen Prozess des Wiederaufbaus. Das Filmmaterial stammt vom Team des Betriebsfilmstudios "Club 16" des VEB Strömungsmaschinen Pirna, dem späteren Pirnaer Film- und Videoclub e.V.. Zur Vorführung am 13. Februar, 19 Uhr sind außerdem ehemalige Mitglieder des Pirnaer Filmclubs anwesend und berichten aus der Entstehungszeit des Films.



Für alle ab 8 Jahren gibt es die Neuproduktion "Das Kind und der Zauberspuk": ein musiktheatralischer Appell von Maurice Ravel an Empathie, Einfühlsamkeit und Zuneigung.



Eine Ausstellung im Haus erinnert an die gemeinschaftlichen Leistungen des Wiederaufbaus.