Dresden Russische Bücher verheizen: Landesbibliothek wehrt sich gegen Fake-News

Hauptinhalt

Seit Donnerstag kursiert in den sozialen Medien ein Schreiben, in welchem die Landesbibliothek in Dresden angeblich zu Spenden russischer Bücher zum Verheizen aufruft. Als Reaktion auf diese Desinformationskampagne hat die SLUB eine Klarstellung veröffentlicht und sagt, sie stehe für sachlichen Diskurs bei gesellschaftspolitischen Themen.