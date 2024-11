Hauptziel sei es, Betroffene an fachliche Unterstützung zu vermitteln, etwa bei der Schuldnerberatung oder der Wohnungslosenberatung. Zweimal in der Woche gibt es eine offene Sprechstunde in den Vereinsbüros in der Innenstadt. Den Angaben nach ist der Bedarf an den Angeboten 2024 stark angestiegen. Bis Juli hätten fast so viele Menschen Hilfe von den Streetworkern in Anspruch genommen wie im gesamten Vorjahr. Auch aufgrund der massiv steigenden Lebenshaltungskosten, heißt es.